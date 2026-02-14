Phisikk du role – L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal | quando la censura fa ridere

L’uomo Vitruviano e l’uomo di Neanderthal sono diventati protagonisti di una satira online, dopo che alcuni utenti hanno creato meme che li mettono in discussione. La causa è la crescente censura che limita le opinioni divergen­ti, anche quando si tratta di figure storiche e scientifiche. Per esempio, alcuni commentatori hanno condiviso immagini che ironizzano sulle proporzioni dell’uomo di Leonardo, inserendole in situazioni quotidiane per far sorridere.

È apparsa, un pò sottotono in verità, perché di questi tempi guai a far circolare pensieri e parole che contrastino con le patrie glorie, a cominciare da quelle olimpioniche, pena l'accusa di disfattismo. È la notizia della scomparsa dei genitali dell'Uomo Vitruviano, celeberrimo disegno di Leonardo che descrive la perfezione del corpo umano, vanto nazionale (tutto il disegno, accessori compresi) al punto di adottarlo come icona nelle dirette tv dei giochi olimpici Milano-Cortina. L'icona, in verità, è cucita nel nostro immaginario personale e dunque quando scorre velocemente nel jingle che introduce i collegamenti Rai non se ne accorge quasi nessuno che manca qualcosa di "sostanziale".