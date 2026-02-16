Hamas ha potuto commettere quegli orrori grazie alla benevolenza occidentale

Hamas ha compiuto attacchi violenti grazie al sostegno fornito dall’Occidente, che non ha bloccato le forniture di armi e risorse. Questo aiuto ha permesso ai militanti di pianificare e portare avanti le aggressioni. Un esempio concreto sono le armi che sono state trovate nei depositi, provenienti da paesi europei e degli Stati Uniti. Gary Saul Morson, docente di Letteratura slava alla Northwestern University, si chiede come sia possibile che figure come Rosalia Shikhberg e Karen Jones siano coinvolte in questa vicenda.

A differenza di Hitler e Stalin, gli odierni assassini di massa possono aspettarsi che le nostre élite esultino per le loro atrocità, scrive il Wall Street Journal (102) "Come è diventata Rosalia Shikhberg Karen Jones?", si chiede Gary Saul Morson, professore di Letteratura slava alla Northwestern University, sul Wall Street Journal. "Dopo che la signora Shikhberg fu colpita durante il massacro di Bondi Beach, l'ospedale di Sydney che la ricoverò cancellò la sua religione dal fascicolo di ammissione e le diede uno pseudonimo. Le fu detto che questo serviva a proteggerla dai media, ma lei crede che 'avessero paura del personale, non dei medi'. Dall'ipocrisia alla brutalità: così il potere ha perso la maschera della benevolenza Dalla facciata della benevolenza, il potere ha cominciato a mostrare la sua vera faccia.