Dall’ipocrisia alla brutalità | così il potere ha perso la maschera della benevolenza

Dalla facciata della benevolenza, il potere ha cominciato a mostrare la sua vera faccia. Negli ultimi tempi, si percepisce sempre di più come le persone al comando usino l’ipocrisia per nascondere le intenzioni, e quando questa non basta più, la brutalità prende il sopravvento. Le parole di François de La Rochefoucauld tornano a risuonare, ricordando che spesso il vizio si maschera da virtù, e molti leader sembrano aver abbandonato il sorriso di circostanza per gesti più spietati.

François de La Rochefoucauld, grande aforista francese del XVII secolo, ebbe a dire che "l'ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù". Ora che – in questa congiuntura astrale avversa – la maschera benevola di maniera non copre più il volto celato del potere, appare in piena luce il suo profilo orripilante. Insieme ai tratti caratteriali – sino al recente passato mantenuti prudentemente sottotraccia – dell'arroganza e dell'avidità; pulsioni ormai dedite a espellere due piccole virtù quotidiane che addolcivano le relazioni umane: il pudore e il buon senso. Insomma, la teatralizzazione seppure insincera della benevolenza, quale apprezzabilità formale, svolgeva una certa funzione di ingentilimento politico, contenendo i peggiori eccessi di violenza barbarica.

