Ha riaperto la gelateria Pampanin a Pavia è tornato il gelato fatto secondo le ricette dei nonni

A Pavia, la gelateria Pampanin ha riaperto dopo nove anni, portando di nuovo in città il gelato preparato secondo le ricette dei nonni. La famiglia Pampanin ha deciso di riaprire il negozio per offrire ai clienti un’esperienza autentica e tradizionale, utilizzando ingredienti di alta qualità e metodi artigianali. La riapertura ha attirato molti appassionati di gelato, desiderosi di assaporare di nuovo i gusti di una volta. La nuova gestione ha già organizzato un evento di inaugurazione con assaggi gratuiti e musica dal vivo.

Pavia, 16 febbraio 2026 – Il rito del gelato mangiato come facevano i nonni, può tornare. Dopo 9 anni, ha riaperto la gelateria Pampanin che per quasi un secolo ha soddisfatto la golosità dei pavesi e non solo. “Nei weekend arrivavano da Milano e dai paesi di montagna dell’Oltrepò per mangiare il nostro gelato – racconta Renato Baldini, 48 anni che ha riportato il noto marchio in via Tasso -. Era una tappa fissa. Anche Drupi e Maria De Filippi erano nostri clienti ”. Lo stop nel 2017 . Allora la gelateria era in Strada Nuova e aveva conquistato i palati con gli spaghetti all’amarena, l’affogato al caffè, la coppa con tre creme e cioccolato fuso o la banana split. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

