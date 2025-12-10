Firenze tra le capitali del cibo secondo TasteAtlas Piatti tipici locali top e gelato | le ragioni di un successo
Firenze conferma il suo ruolo di eccellenza gastronomica mondiale, posizionandosi al quarto posto tra le capitali del cibo secondo TasteAtlas. La città si distingue per i piatti tipici, i locali di alto livello e il celebre gelato, attirando appassionati e buongustai da tutto il mondo e consolidando la sua fama come meta imperdibile per gli amanti della buona cucina.
Firenze, 10 dicembre 2025 – Firenze di nuovo fra le capitali del gusto. La città torna sotto i riflettori della gastronomia mondiale: secondo l’ultima classifica di TasteAtlas, la città è quarta al mondo per qualità del cibo. Davanti ci sono tre italiane – Napoli, Milano e Bologna – ma subito dopo, prima di molte metropoli iconiche, c’è proprio lei. È un risultato pesante, perché proietta la cucina fiorentina oltre confini dove, normalmente, a brillare sono giganti come Mumbai, le grandi scuole culinarie del Giappone (Osaka su tutte), Parigi, Madrid, New York, Istanbul o Shanghai. Cosa è TasteAtlas e come nasce la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
