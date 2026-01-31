Un inverno di studio e ricerca la gelateria riapre con tante novità | Il nostro è un gelato democratico nessuno deve rinunciare al piacere

Dopo mesi di chiusura, la gelateria riapre le porte con molte novità. Durante l’inverno, i titolari hanno dedicato tempo allo studio e alla ricerca, senza fermarsi mai. Ora presentano un gelato che vogliono rendere accessibile a tutti, senza che nessuno debba rinunciare al piacere di gustarlo. La qualità resta al centro, ma il messaggio è chiaro: il gelato è per tutti.

Così Marco Agnoletti: "Curiamo in modo maniacale le intolleranze e le diverse esigenze alimentari. Non è un gelato “senza” qualcosa, ma un gelato “con” tanto gusto per tutti" Dietro le porte chiuse dei mesi invernali, il lavoro non si è mai fermato. Lontano dai riflettori della vetrina, le giornate sono state scandite da studio, formazione e ricerca, con l’obiettivo di affinare ulteriormente una proposta che fa della qualità il proprio tratto distintivo. Un inverno trascorso tra corsi di aggiornamento, prove tecniche e sperimentazioni, dedicato all’elaborazione di nuovi gusti capaci di incontrare il palato della clientela senza tradire l’identità artigianale della gelateria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

