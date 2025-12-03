Ha molestato una minorenne sul bus | espulso
A metà novembre si è macchiato di un reato odioso ai danni di una minorenne, ieri 2 dicembre, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto il collocamento presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo, ai fini dell’allontanamento definitivo dal territorio nazionale, del 22enne cittadino pachistano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
