Ha molestato una minorenne sul bus | espulso

Padovaoggi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà novembre si è macchiato di un reato odioso ai danni di una minorenne, ieri 2 dicembre, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto il collocamento presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo, ai fini dell’allontanamento definitivo dal territorio nazionale, del 22enne cittadino pachistano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Spray urticante sul bus: paura per 70 passeggeri. Un minorenne ha attivato la bomboletta al peperoncino - Sono stati momenti di panico, quelli vissuti dagli oltre 70 passeggeri del mezzo della linea 22 che da San Vito al ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ha Molestato Minorenne Bus