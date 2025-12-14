HC Sannio | Serie A SIlver si riprende a febbraio Under 16 capolista e ancora vincente nel derby

La Serie A Silver dell'H.C. Sannio si prepara a riprendere a febbraio, dopo una pausa invernale. Nel frattempo, la squadra Under 16 si conferma capolista e vincente nel derby. Tuttavia, il club di Benevento targato “Prime Service” ha subito una sconfitta contro il forte Romagna nell’ultima gara prima della pausa.

© Anteprima24.it - H.C. Sannio: Serie A SIlver si riprende a febbraio, Under 16 capolista e ancora vincente nel derby

Tempo di lettura: 3 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” cede al forte Romagna nell’ultima gara prima della lunga pausa invernale. La gara valida per l’ottava giornata del campionato di serie A Silver è terminata con il punteggio di 18 a 35 con i ragazzi guidati da Mr. Nicolas Sintas che non sono mai riusciti ad entrare nel vivo della contesa. La sfida, giocata come sempre a Cerreto Sannita! preludio delle festività natalizie e della sosta per gli impegni della nazionale ai campionati europei, ha visto i sanniti giocare una prima frazione di gioco sottotono sin dai primi minuti, generando la sensazione che non ci fossero sufficienti energie per ribattere la corazzata romagnola. Anteprima24.it

Serie A Silver: La Innotech Fasano ritorna in campo, sfida il Sannio - Fasano – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Innotech Serra Fasano torna in campo per la 3ª giornata del Girone B di Serie A Silver. osservatoriooggi.it

H.C. Sannio: Serie A Silver non riesce nell'impresa a Teramo. Under 16 corsara ad Avellino Sport - Il Club di Benevento targato “Prime Service” torna dalla trasferta di Teramo, valida per la quarta giornata del campionato di serie A Silver, senza conquistare punti. realtasannita.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEL SANNIO CAUDINO La magia del Natale al Museo dicembre 2025 – gennaio 2026 In occasione delle prossime festività natalizie il MANSC propone una serie di appuntamenti che animeranno le sale del Castello e - facebook.com facebook