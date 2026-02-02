Conegliano fa pesare la sua qualità Macerata non riesce nell’impresa

Conegliano batte 3-0 Macerata e conferma la sua forza in campionato. Le ragazze di coach Lucchi dominano il match senza lasciare spazio alle avversarie, che non riescono a reagire. Ewert e Sillah guidano la squadra con prestazioni solide, mentre Macerata fatica a trovare ritmo e precisione. La partita si decide già nel primo set, e nel secondo e terzo Conegliano gestisce senza problemi il vantaggio, portando a casa una vittoria convincente.

conegliano 3 macerata 0 PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Ewert 2, Braga Guimaraes 12, Fahr 6, Adigwe 18, Sillah 16, Lubian 8, De Gennaro (L), Chirichella, Zhu, Daalderop, Wolosz, Haak. Allenatore Santarelli. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Kockarevic 2, Mazzon 4, Decortes 11, Kokkonen 10, Clothier 8, Caforio (L), Ornoch 3, Capodacqua (L), Sismondi, Crawford, Batte, Bresciani, Piomboni. Allenatore Lionetti. Arbitri: Lentini, Giardini. Parziali: 25-20 25-16 25-15. Note - Spettatori: 5.344, Durata set: 23’, 22’, 23’; Totale: 68’. MVP: Sillah. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano fa pesare tutta la sua qualità e per la Cbf Balducci Macerata c’è ben poco da fare contro la formazione di casa festeggiata in un PalaVerde sold out per la recente vittoria della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conegliano fa pesare la sua qualità. Macerata non riesce nell’impresa Approfondimenti su Conegliano Macerata H.C. Sannio, pallamano Serie A Silver: non riesce nell’impresa a Teramo Italia- Norvegia 1-4, la Nazionale non riesce nell’impresa impossibile: adesso si punta ai play-off La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Conegliano Macerata Argomenti discussi: Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-Conegliano. Diretta/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0): vittoria e finale conquistata (Coppa Italia volley 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai, oggi 24 gennaio: orario e risultato live della prima semifinale della Coppa Italia di volley 2026. ilsussidiario.net Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-ConeglianoLa quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile arriva con scenari ormai ben delineati ma ancora aperti nei dettagli che contano. oasport.it Mi sto preparando, tra un paio di mesi si riparte in tour! 15 aprile Conegliano 17 aprile Milano 19 aprile Torino 21 aprile Roma 24 aprile Bologna 26 aprile Firenze 28 aprile Terni 30 aprile Montichiari 2 maggio Pesaro 4 maggio Padova 6 maggio Genova @trid - facebook.com facebook VITTORIA NUMERO VENTI PER LE PANTERE DI CONEGLIANO! Ottima prova ieri sera a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia, battuta in casa dall'onda giallo blu di Conegliano per 0 set a 3!(22-25 19-25 22-25) #industrialfornituremoro #imocovolle x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.