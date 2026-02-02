Conegliano fa pesare la sua qualità Macerata non riesce nell’impresa

Da ilrestodelcarlino.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Conegliano batte 3-0 Macerata e conferma la sua forza in campionato. Le ragazze di coach Lucchi dominano il match senza lasciare spazio alle avversarie, che non riescono a reagire. Ewert e Sillah guidano la squadra con prestazioni solide, mentre Macerata fatica a trovare ritmo e precisione. La partita si decide già nel primo set, e nel secondo e terzo Conegliano gestisce senza problemi il vantaggio, portando a casa una vittoria convincente.

conegliano 3 macerata 0 PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Ewert 2, Braga Guimaraes 12, Fahr 6, Adigwe 18, Sillah 16, Lubian 8, De Gennaro (L), Chirichella, Zhu, Daalderop, Wolosz, Haak. Allenatore Santarelli. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Kockarevic 2, Mazzon 4, Decortes 11, Kokkonen 10, Clothier 8, Caforio (L), Ornoch 3, Capodacqua (L), Sismondi, Crawford, Batte, Bresciani, Piomboni. Allenatore Lionetti. Arbitri: Lentini, Giardini. Parziali: 25-20 25-16 25-15. Note - Spettatori: 5.344, Durata set: 23’, 22’, 23’; Totale: 68’. MVP: Sillah. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano fa pesare tutta la sua qualità e per la Cbf Balducci Macerata c’è ben poco da fare contro la formazione di casa festeggiata in un PalaVerde sold out per la recente vittoria della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

conegliano fa pesare la sua qualit224 macerata non riesce nell8217impresa

© Ilrestodelcarlino.it - Conegliano fa pesare la sua qualità. Macerata non riesce nell’impresa

Approfondimenti su Conegliano Macerata

H.C. Sannio, pallamano Serie A Silver: non riesce nell’impresa a Teramo

Italia- Norvegia 1-4, la Nazionale non riesce nell’impresa impossibile: adesso si punta ai play-off

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Conegliano Macerata

Argomenti discussi: Campions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-Conegliano.

Diretta/ Conegliano Novara (risultato finale 3-0): vittoria e finale conquistata (Coppa Italia volley 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai, oggi 24 gennaio: orario e risultato live della prima semifinale della Coppa Italia di volley 2026. ilsussidiario.net

conegliano fa pesare laCampions League femminile, inizia la volata finale nei gironi! Spicca Zeren-ConeglianoLa quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile arriva con scenari ormai ben delineati ma ancora aperti nei dettagli che contano. oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.