Guida con una patente falsa polacca | scoperto dalla Polizia locale al parco XXII Aprile

Da modenatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine al parco XXII Aprile, la polizia locale ha individuato un uomo alla guida di un veicolo con una patente falsa, apparentemente rilasciata dalle autorità polacche. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli accurati per garantire la legalità sulle strade e prevenire l’uso di documenti falsi. La situazione è ora al vaglio delle autorità competenti per le eventuali conseguenze.

Durante un servizio di controllo del territorio, la polizia locale ha scoperto un uomo alla guida con una patente falsa, apparentemente rilasciata dalle autorità della Polonia.Il controllo è avvenuto nella zona del parco XXII Aprile giovedì 22 dicembre: durante la verifica dei documenti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

