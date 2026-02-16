GUIDA TV 16 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Guido Rossi ha vinto il premio per il miglior ascolto nella sua trasmissione, causando un aumento del 15% degli spettatori rispetto alla settimana scorsa. Questa sera, il suo programma sarà tra i più seguiti, attirando molti telespettatori con una puntata speciale dedicata alle storie di successo. Nel frattempo, i dati sugli ascolti indicano che il pubblico si sposta verso le reti digitali, mentre gli ascolti delle serie in prima serata si mantengono stabili. La sfida tra le reti resta aperta, e gli esperti stimano che il gioco del TotoShare possa rivelare quale rete si aggiudicherà il record di questa sera.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 Cuori 3 1ªTv XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 21:30 23:15 Pattinaggio di Figura Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica Frankie & Alice Talk Show Film Canale 5 21:50 01:30 Taratata ultima puntata Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:25 23:45 Memory Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Detenuto in Attesa di Giudizio Doc.