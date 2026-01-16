GUIDA TV 16 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per la serata del 16 gennaio 2026, con le principali programmazioni di Rai, Mediaset, La7 e altre reti. Scopri cosa guardare questa sera e partecipa al Totoshare per indovinare gli ascolti. Una guida chiara e aggiornata per orientarti tra i programmi serali e scegliere ciò che preferisci. Buona visione!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:15 Tali e Quali Tv7 Talent Show Rubrica Rai2 21:20 23:40 Ferrari F.B.I. International Film Serie Tv Rai3 21:25 23:15 Love Affair: Un Grande Amore Caffè Italia Film Talk Show Rete 4 21:35 00:55 Quarto Grado Unità Speciale Scomparsi Inchieste Inchieste Canale 5 20:40 23:25 La Ruota dei Campioni Tg5 Game Show Notiziario Italia 1 21:25 00:00 Harry Poter e i Doni della Morte: Parte II Hunger Games: Il Canto della Rivolta Parte II Film Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:35 22:45 Cucine da Incubo 1ªTv Cucine da Incubo R Talent Show Talent Show Nove 21:30 23:00 I Migliori Fratelli di Crozza I Migliori Fratelli di Crozza Satira Satira

