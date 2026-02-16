Guida la moto con un tasso alcolemico da record e la patente sospesa | condannato
L'uomo ha guidato la moto con un livello di alcol nel sangue che ha superato ogni limite, nonostante la patente già sospesa. La sua azione ha portato alla condanna, e ora dovrà pagare anche tremila euro per le spese legali alla Cassa delle ammende. È stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si trovava in centro città durante il fine settimana.
Guida la moto da ubriaco, con la patente sospesa dopo una prima violazione in stato di ebbrezza, e oltre alla condanna deve pagare anche tremila euro per le spese alla Cassa delle ammende. La vicenda è iniziata il 31 luglio 2019, quando l’uomo era stato fermato durante un controllo stradale dalle forze dell’ordine, alla guida di un motoveicolo, in evidente stato di alterazione. Gli agenti, notando i classici sintomi dell'ebbrezza, avevano deciso di sottoporlo all'alcoltest. Il risultato era stato impressionante: in entrambe le prove, infatti, il tasso alcolemico era risultato pari a 2,69 grammi per litro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
