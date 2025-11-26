Patente già sospesa non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti | 40enne nei guai

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, durante un servizio di presidio del territorio alla Besurica, intorno alle 7.45 del mattino, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato un controllo dinamico su un ciclomotore risultato privo di copertura assicurativa e con revisione omessa per ben otto volte.Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

patente gi224 sospesa non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti 40enne nei guai

© Ilpiacenza.it - Patente già sospesa, non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti: 40enne nei guai

Altre letture consigliate

Patente già sospesa, non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti: 40enne nei guai - Alcool sopra i limiti per un 40enne alla guida di un ciclomotore non assicurato, con patente già sospesa e revisione omessa per ben otto volte ... Lo riporta ilpiacenza.it

Eccesso di velocità: patente sospesa per sei mesi all'ex F1 Blundell - Blundell non ha seguito in presenza l'udienza dell'8 ottobre 2025, ma è stato rappresentato da un avvocato, che ha confermato la colpevolezza del suo assistito. Come scrive gazzetta.it

Va in auto ad abbandonare rifiuti: patente sospesa per sei mesi - Compra casa e la svuota di vecchi elettrodomestici, vestiti, medicinali, vasi e cartoni, per poi gettarli al Moreggio, vicino al fiume. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Patente Gi224 Sospesa Assicurato