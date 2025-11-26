Patente già sospesa non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti | 40enne nei guai

Nei giorni scorsi, durante un servizio di presidio del territorio alla Besurica, intorno alle 7.45 del mattino, una pattuglia della Polizia Locale ha effettuato un controllo dinamico su un ciclomotore risultato privo di copertura assicurativa e con revisione omessa per ben otto volte.Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Patente già sospesa, non assicurato e tasso alcolemico sopra i limiti: 40enne nei guai

