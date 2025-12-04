Come sta andando davvero l’export russo di gas e petrolio dopo la guerra in Ucraina
Utilizzando dati da fonti aperte come il Fondo monetario internazionale (nel suo World Economic Outlook), l’Istituto internazionale per gli studi strategici e il Servizio statistico federale russo (Rosstat), è possibile accendere un faro sull’ export dalla Russia di materie prime energetiche dopo l’invasione dell’ Ucraina del 24 febbraio 2022. Per valutare i cambiamenti di medio periodo, alla luce delle impennate dei prezzi energetici post Covid e della reale attivazione delle sanzioni a fine 2022, è utile confrontare dati tra un anno pre-crisi come il 2019 e uno bellico come il 2024. LEGGI ANCHE Come sta andando davvero l’economia della Russia: analisi inedita del Pil Germania e Italia erano i principali importatori di gas. 🔗 Leggi su Lettera43.it
