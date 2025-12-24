Fazzolari | Mosca sta vincendo solo la guerra della disinformazione L’Italia aiuterà l’Ucraina in tutte le forme
“Io penso che l’unica guerra che sta vincendo la Russia è quella della disinformazione. Mosca ha subìto una sconfitta storica in Ucraina e non si riprenderà più perché da che nel 2022 era una superpotenza ormai è ridotta a poco più di un Paese del Terzo mondo”. Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Fazzolari: lunedì il decreto sugli aiuti all’Ucraina. “Se tutti fossimo più attenti a raccontare che cosa sta succedendo al fronte – aggiunge -, com’è è veramente la situazione e come il sostegno occidentale è stato incredibilmente coeso faremmo una ottima cosa e metteremo un po’ più di pressione alla Russia invece di occuparci di raccontare che in Italia ci sono frotte di filorussi al governo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
