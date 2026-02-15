L’ex ministro ucraino dell’Energia Galushchenko arrestato mentre tenta di passare la frontiera È indagato per corruzione

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione. La sua detenzione è avvenuta in seguito a un mandato emesso dall’Ufficio nazionale anticorruzione e dalla Procura speciale anti-riciclaggio. La polizia lo ha fermato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, poco prima di lasciare il paese. Lo scorso novembre, Galushchenko era stato coinvolto in uno scandalo di corruzione e aveva perso il suo incarico.

L’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenko – coinvolto lo scorso novembre nello scandalo corruzione e silurato per questo dal presidente Zelensky – è stato arrestato su mandato dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e dalla Procura per l’anticorruzione (Sapo) durante un tentativo di attraversare in treno il confine nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. La notizia è riportata da Ukrainska Pravda, Secondo la ricostruzione, le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta da Nabu e Sapo in merito a Galushchenko per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

