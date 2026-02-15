Arrestato l’ex ministro dell’Energia ucraino il blitz anti corruzione al confine | tentava di scappare in treno

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio perché tentava di fuggire in treno attraverso il confine. La sua fuga è stata fermata durante un’operazione delle forze di sicurezza che aveva come obiettivo di bloccare i trasferimenti illeciti di funzionari coinvolti in casi di corruzione. Durante i controlli, gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno deciso di intervenire.

L'ex ministro ucraino dell'Energia Herman Galushchenko è stato fermato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio mentre cercava di attraversare il confine a bordo di un treno. Come riporta Ukrainska Pravda citando una fonte informata, l'arresto è avvenuto su mandato dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e della Procura anticorruzione (Sapo). Perché Galushchenko è stato arrestato. Le guardie di frontiera ucraine avevano ricevuto da Nabu e Sapo una richiesta di segnalazione nel caso in cui Galushchenko avesse tentato di varcare il confine. Si tratta di una procedura standard applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali, come spiegano i media ucraini.