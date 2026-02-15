Arrestato l’ex ministro dell’Energia ucraino il blitz anti corruzione al confine | tentava di scappare in treno

Da open.online 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio perché tentava di fuggire in treno attraverso il confine. La sua fuga è stata fermata durante un’operazione delle forze di sicurezza che aveva come obiettivo di bloccare i trasferimenti illeciti di funzionari coinvolti in casi di corruzione. Durante i controlli, gli agenti hanno notato il suo comportamento sospetto e hanno deciso di intervenire.

L’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenko è stato fermato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio mentre cercava di attraversare il confine a bordo di un treno. Come riporta Ukrainska Pravda citando una fonte informata, l’arresto è avvenuto su mandato dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e della Procura anticorruzione (Sapo). Perché Galushchenko è stato arrestato. Le guardie di frontiera ucraine avevano ricevuto da Nabu e Sapo una richiesta di segnalazione nel caso in cui Galushchenko avesse tentato di varcare il confine. Si tratta di una procedura standard applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali, come spiegano i media ucraini.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

L’ex ministro ucraino dell’Energia Galushchenko arrestato mentre tenta di passare la frontiera. È indagato per corruzione

Herman Galushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato arrestato mentre cercava di attraversare la frontiera con un treno, a causa di un’indagine per corruzione.

Ucraina, arrestato l’ex ministro dell’Energia: stava provando a lasciare il Paese

Herman Halushchenko, ex ministro dell’Energia ucraino, è stato fermato mentre cercava di lasciare il Paese, probabilmente per evitare un’indagine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa c’è di vero nella notizia dell’arresto di Alex Saab; Arrestato Alex Saab? Giallo sul mediatore per la liberazione di Trentini; Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio. L'ex ministro: Anno di sofferenza, ho subito onda di violenza inaudita; Caso Epstein, Starmer barcolla ma non molla.

arrestato l ex ministroGalushchenko, ex ministro ucraino arrestato: stava cercando di lasciare il Paese. Ecco di cosa è accusatoHerman Galushchenko, ex ministro dell'Energia dell'Ucraina, è stato arrestato su mandato dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e dalla ... ilmessaggero.it

Arrestato l’ex ministro dell’Energia ucraino, il blitz anti corruzione al confine: tentava di scappare in trenoL’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenko è stato fermato nella notte tra il 14 e il 15 febbraio mentre cercava di attraversare il confine a bordo di un treno. Come riporta Ukrainska Prav ... msn.com