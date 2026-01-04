Guardia Giurata Cosmopol aggredita brutalmente | sicurezza a rischio e lavoratori abbandonati

Una guardia giurata di Cosmopol è stata aggredita a Poggiomarino mentre vigilava il patrimonio ferroviario dell’EAV, in un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto del personale di sorveglianza. L’attacco, compiuto da vandali intenzionati a imbrattare i materiali ferroviari, evidenzia la fragilità delle misure di tutela e la necessità di interventi efficaci per proteggere lavoratori e beni pubblici.

La brutale aggressione a una guardia giurata dipendente della Cosmopol di Avellino, in servizio di vigilanza sul patrimonio ferroviario dell'EAV, società della Regione Campania, presso la stazione di Poggiomarino ad opera di noti vandali che volevano imbrattare i materiali ferroviari custoditi. Aggressione alla stazione Circum di Poggiomarino: guardia giurata denuncia l'episodio con un video - La guardia giurata denuncia inoltre la difficoltà nel ricevere assistenza immediata, affermando di aver tentato invano di contattare Carabinieri e 118 nei minuti successivi all'aggressione.

Aggressione alla stazione Eav di Poggiomarino, guardia giurata ferita durante il servizio di guardianìa - Poggiomarino, una guardia giurata della Cosmopol mostra le ferite riportate durante la sua attività di guardianìa. msn.com

Poggiomarino, guardia giurata massacrata per difendere il nuovo treno Eav: «Ecco chi mi ha ridotto così» - Poggiomarino– Un occhio tumefatto, il volto segnato dal sangue e una divisa, quella della Cosmopol, che diventa testimone muta di un pomeriggio di violenza ... cronachedellacampania.it

#Poggiomarino. Terrore alla stazione Circum: aggredita una guardia giurata. ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com facebook

. Il 2 gennaio l’ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro. x.com

