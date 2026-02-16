Gualmini passa ad Azione | E’ il Pd che si è spostato non mi sono spostata io
Elisabetta Gualmini ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico perché ritiene che siano i colleghi del suo vecchio partito a essersi spostati, non lei. La decisione arriva dopo settimane di tensioni interne e di discussioni sui temi più caldi della politica italiana. La sua scelta di passare ad Azione, spiega, nasce da una convinzione diversa rispetto a quella del Pd, a cui si era sempre sentita legata. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo quanto riferisce, è stata una recente riunione in cui si sono prese decisioni senza coinvolgerla direttamente.
Bologna, 16 febbraio 2026 – “Si è spostato il Pd, non mi sono spostata io”. L’europarlamentare Elisabetta Gualmini motiva così la decisione di lasciare i dem per approdare in Azione. Al suo fianco Carlo Calenda, leader del partito, e il senatore bolognese (come lei) Marco Lombardo. Cosa cambia per l’Europarlamento. "E’ stata una scelta molto sofferta, che non ho fatto dalla sera alla mattina – puntualizza Gualmini –: l’unica persona che non dovevo tradire era me stessa e le mie convinzioni e per questo motivo ho scelto di cambiare”. Gualmini lascia così a Bruxelles ‘S&D’ (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, a cui aderisce il Pd) per approdare a ‘Renew Europe’, “l’unico vero partito europeista”, portando nell’Europarlamento la prima quota di Azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Pd comincia a perdere pezzi: Gualmini lascia i dem e passa ad Azione
Il partito democratico perde un suo rappresentante di peso.
Elisabetta Gualmini lascia il Pd e passa con Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu
Elisabetta Gualmini lascia il Pd in modo deciso e si avvicina ad Azione di Calenda.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gualmini dice addio al Pd: pronta a entrare in Azione con Calenda; Elisabetta Gualmini lascia il Pd per Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu all'Europarlamento; Elisabetta Gualmini pronta a dare l'addio al Pd, a un passo da Azione di Calenda: Decisione molto sofferta ma molto convinta; L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu: non c’è agibilità politica.
Gualmini entra in Azione, 'è come tornare a casa'(ANSA) - ROMA, 16 FEB - L'eurodeputata Elisabetta Gualmini passa dal Pd ad Azione. Lo ha annunciato la stessa Gualmini in una conferenza stampa al Senato. E' un po' come tornare a casa - ha spiegato ... altoadige.it
Elisabetta Gualmini lascia il PD e aderisce ad Azione. Pronto il passaggio a Renew EuropeEurodeputata dem dal 2019, Gualmini ha denunciato una mutazione genetica del PD, che Elly Schlein avrebbe riposizionato nella sinistra radicale. La riformista modenese è stata protagonista, nella ... eunews.it
Il Pd comincia a perdere pezzi: Gualmini lascia i dem e passa ad Azione - facebook.com facebook