Elisabetta Gualmini lascia il Pd in modo deciso e si avvicina ad Azione di Calenda. L’eurodeputata ha deciso di abbandonare il suo partito in polemica con Elly Schlein e potrebbe passare tra le fila di Azione, mentre in Parlamento continuano i passaggi tra i diversi partiti. La sua scelta rischia di cambiare gli equilibri in vista delle prossime iniziative politiche.

Elisabetta Gualmini è uscita dal Pd. L'annuncio è accompagnato dalla motivazione, che dice essere molto sofferta ma convinta. In contrasto con la linea di Elly Schlein, non ha nascosto di non approvare alcune comunicazioni, come quelle relative al referendum Giustizia. Ad accogliere Gualmini potrebbe essere Azione, di Carlo Calenda. Non è la prima figura che lascia il Partito Democratico e più in generale è un periodo di grandi spostamenti, come quelli dopo l'addio di Vannacci alla Lega.

Elisabetta Gualmini lascia il Pd e passa con Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini sta per lasciare il Pd.

L’eurodeputata Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di passare con Renew Europe.

