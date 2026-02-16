Gualmini lascia il Pd e passa ad Azione | Torno a casa È il partito che si è spostato non io
Elisabetta Gualmini lascia il Pd e si unisce ad Azione, perché ritiene che il partito di Matteo Renzi abbia cambiato rotta. La decisione arriva dopo settimane di confronto interno, quando ha deciso di tornare “a casa” in modo deciso, sottolineando che non si è spostata lei, ma il partito. La sua scelta si basa sulla convinzione che il Pd si sia allontanato dai valori che aveva sempre rappresentato. Gualmini ha spiegato che il suo passaggio è legato a una necessità di coerenza e di ritrovare un percorso condiviso.
L’europarlamentare approda al partito di Calenda: “Con Schlein il Pd ha cambiato natura”. Politica estera, industria e referendum tra le ragioni del passaggio “Si è spostato il Pd, non è che mi sono spostata io”. Con queste parole l’europarlamentare Elisabetta Gualmini ha annunciato la decisione di lasciare il Partito Democratico per aderire ad Azione. La scelta è stata ufficializzata in una conferenza stampa alla presenza del leader Carlo Calenda e del segretario regionale Marco Lombardo. L’obiettivo è entrare nel gruppo Renew Europe al Parlamento europeo. Gualmini ha spiegato di vivere il passaggio ad Azione come un ritorno alle proprie radici politiche: “Per me è un po’ come tornare a casa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
