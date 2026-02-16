Grosso | Bella classifica Berardi | Ecco la reazione

Stefano Fogliani riporta che il Sassuolo ha commentato con un commento positivo la sua attuale posizione in classifica, definendola “bella”. La risposta di Berardi, invece, si è concentrata sulla reazione della squadra dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, che aveva lasciato molti tifosi delusi. La squadra ha mostrato determinazione, cercando di riprendersi subito e di migliorare le proprie prestazioni sul campo.

di Stefano Fogliani SASSUOLO La reazione, dopo la ‘manita’ subita dall’Inter, era in una certa misura attesa. Ma un conto era tenere testa all’Udinese con gara gagliarda e attenta, in grado di fruttare magari un pareggio, un altro allontanare i fantasmi del post-Inter con una vittoria voluta e meritata. E festeggiata di conseguenza, visto che i punti cominciano a pesare per davvero. Giusto, quindi, che il tecnico neroverde Fabio Grosso, nel dopogara, evidenzi come i neroverdi debbano continuare a correre "senza staccare la spina", altrettanto giusto conceda come i suoi abbiamo "una bella classifica" e stiano facendo "qualcosa di strepitoso, senza mai accontentarsi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In vista della 22ª giornata di Serie A 202526, Fabio Grosso ha tenuto la conferenza stampa pre partita Sassuolo-Cremonese.

