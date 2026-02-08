Grifone Grosseto vince all’ultimo | 2-1 al Trestina fuga in Serie D e Tau sempre più indietro

Il Grosseto conquista i tre punti all’ultimo secondo contro il Trestina. La partita si conclude con un 2-1 che permette ai padroni di casa di mettere una seria ipoteca sulla promozione in Serie D. I tifosi biancorossi sono esplosi di gioia al fischio finale, mentre il Tau si allontana sempre di più dalla vetta. La squadra maremma ha dimostrato carattere e determinazione in un match deciso negli ultimi minuti.

Il Grifone Grosseto ha conquistato una vittoria cruciale contro lo Sporting Club Trestina, imponendosi per 2-1 in un match combattuto e ricco di emozioni allo stadio di Grosseto, sabato 8 febbraio 2026. Un successo che infonde nuova linfa alla corsa per la promozione nel campionato di Serie D, mentre il Tau Calcio Altopascio, impegnato in un pareggio contro il San Donato Tavarnelle, si allontana dalla vetta, accusando un distacco di otto punti. La partita, disputata in una giornata piovosa con un vento moderato e un terreno di gioco in buone condizioni, ha visto i grossetani esprimere una prestazione di grande compattezza e vitalità, come sottolineato dall’attenzione mediatica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Grifone Grosseto

Il Grosseto si conferma leader della stagione, consolidando la propria posizione con una netta vittoria contro il Montevarchi.

Il Foligno continua la sua serie positiva vincendo il derby contro la Trestina, che ha fornito una prestazione di livello.

Ultime notizie su Grifone Grosseto

