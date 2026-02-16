Gravina sollecita Rocchi | urgente un protocollo contro i simulatori nel calcio

Il presidente della FIGC, Gravina, ha chiesto con forza a Rocchi di creare subito un protocollo per fermare i giocatori che simulano in campo. La richiesta nasce dopo le polemiche scoppiate durante la partita tra Bastoni e Kalulu, quando alcuni spettatori hanno accusato i calciatori di aver finto un infortunio. Gravina vuole che si adottino regole chiare per identificare e sanzionare chi cerca di ingannare l’arbitro.

"> Il Caso Bastoni-Kalulu: Un Episodio Controverso. Il controverso episodio tra Bastoni e Kalulu durante la partita Inter-Juventus ha scatenato un acceso dibattito nel mondo del calcio. Questo scontro ha portato alla luce questioni più ampie legate all’arbitraggio e alle dinamiche che si instaurano durante le partite. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è emersa alcuna dichiarazione ufficiale dal fronte azzurro riguardo alle azioni del difensore dell’Inter, che rimangono oggetto di discussione. In particolare, ci si riferisce alla simulazione e all’esultanza del giocatore dopo l’espulsione di Kalulu. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

John Elkann ha criticato pubblicamente Gravina per cinque decisioni sbagliate contro la Juventus, accuse che sono arrivate dopo una serie di episodi controversi nelle ultime partite.

