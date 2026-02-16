Elkann a Gravina | 5 errori clamorosi contro la Juve Chiesti arbitri pro il club caldeggia un nome per il dopo Rocchi

John Elkann ha criticato pubblicamente Gravina per cinque decisioni sbagliate contro la Juventus, accuse che sono arrivate dopo una serie di episodi controversi nelle ultime partite. Il presidente della Juventus ha chiesto arbitri più favorevoli e ha suggerito alcuni nomi per sostituire Rocchi nella gestione delle partite future. La discussione si è accesa dopo che i tifosi hanno protestato contro le decisioni del arbitro durante la recente sfida contro una squadra avversaria, che ha suscitato molte polemiche.

. I retroscena sulla telefonata. La pazienza della Juventus ha raggiunto il punto di rottura dopo l'ennesimo episodio controverso che ha macchiato il Derby d'Italia. John Elkann, numero uno di Exor, è sceso in campo in prima persona per difendere il club, telefonando direttamente al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il colloquio, dai toni fermi ma cordiali, ha messo a nudo il profondo disappunto della proprietà per una serie di errori arbitrali che la Juventus ritiene ormai sistematici e insostenibili per la credibilità del campionato.