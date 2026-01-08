Donna oncologica in PS per nove giorni Matera FdI sollecita intervento urgente

Il Senatore di Fratelli d’Italia evidenzia le criticità del Pronto Soccorso del San Pio di Matera, dove una donna oncologica è rimasta in attesa per nove giorni. In un contesto di crescente preoccupazione, si sollecita un intervento urgente per migliorare le condizioni di assistenza e garantire un trattamento tempestivo. La vicenda evidenzia l’importanza di azioni concrete per la sicurezza e l’efficienza dei servizi sanitari locali.

Comunicato Stampa Il Senatore di FdI denuncia la precarietà del Pronto Soccorso del San Pio e chiede al Presidente Fico un’azione risolutiva Stiamo seguendo con attenzione mista a preoccupazione quanto sta accadendo presso il Pronto Soccorso del San Pio di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Donna oncologica in PS per nove giorni, Matera (FdI) sollecita intervento urgente Leggi anche: Paziente oncologica sulla barella del Ps per nove giorni, il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio Leggi anche: Dugenta, il Comune sollecita Anas: “Intervento urgente per la messa in sicurezza della Fondo Valle Isclero” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale; Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale; Benevento, paziente oncologica in corsia: 'Per 200 ore su una barella'. San Pio, paziente oncologica nove giorni su una barella del Pronto Soccorso: il sindaco Mastella scrive alla dg Morgante - In riferimento alla notizia apparsa sui media relativamente alla paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, il sindaco di Ben ... ntr24.tv

Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale - L'articolo Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale proviene da OttoPagine. msn.com

Contributo ad un progetto di ricerca oncologica dedicato alla presa in carico personalizzata della donna, intestato a Cristiana Zavatta - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.