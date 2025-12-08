Pesce avariato e carenze igieniche sequestri e ristorante chiuso

La Guardia costiera di Genova ha effettuato controlli sulla filiera commerciale ittica, concentrandosi su pescherie e ristoranti della città e dintorni. L'operazione ha portato al sequestro di pesce avariato e alla chiusura temporanea di un ristorante a causa di carenze igieniche, evidenziando l'importanza di garantire sicurezza e qualità nel settore alimentare.

La Guardia costiera di Genova ha eseguito una serie di controlli della filiera commerciale ittica presso pescherie e ristoranti di Genova e città metropolitana. In particolare presso due pubblici esercizi etnici cittadini sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie.In uno, alcuni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

