Gravi carenze sulla sicurezza | chiuso un circolo privato

A Bologna, le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente un circolo privato in via Enrico Mattei. La decisione arriva dopo che sono emerse gravi carenze sulla sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana. Polizia, vigili del fuoco e ispettorato del lavoro hanno effettuato controlli più rigorosi e deciso di mettere i sigilli per tutelare i cittadini.

Dopo la tragedia di Crans-Montana i controlli nei locali si sono fatti più stringenti. Anche a Bologna, dove polizia di Stato, polizia locale, vigili del fuoco e Ispettorato del lavoro hanno disposto la chiusura momentanea di un circolo privato di via Enrico Mattei.Questo perché in seguito a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Crans Montana incidenti Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro nero Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri ha chiuso temporaneamente quattro ristoranti nel centro di Bologna a seguito di controlli che hanno evidenziato gravi irregolarità relative alla sicurezza e al lavoro nero. Napoli, locale chiuso a Chiaia: troppi clienti e gravi carenze A Napoli, un locale di Chiaia è stato chiuso a causa di gravi carenze di sicurezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana incidenti Argomenti discussi: NAS Salerno: macellazione clandestina, chiusura esercizi commerciali per gravi carenze igienico-sanitarie; Trapani, Guardia Costiera ferma una nave straniera per gravi carenze sulla sicurezza; Noceto e Felino, controlli su gioco d’azzardo e sicurezza sul lavoro: una denuncia e sanzioni per oltre 3.500 euro; Pescate, chiuso il locale Le Officine per gravi carenze di sicurezza. Lavoro irregolare e sicurezza, raffica di controlli nel Ravennate: sanzioni per oltre 110mila euroUn’azione capillare per contrastare lavoro nero, finto lavoro autonomo e carenze sulla sicurezza. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di ... ravennanotizie.it Agriturismo Cirò Marina: attività sospesa per gravi carenzeChiuso agriturismo a Cirò Marina per carenze igieniche. Sequestrati 280kg di alimenti non tracciati e bestiame non registrato ... ilcrotonese.it L'associazione Nessuno tocchi Ippocrate denuncia gravi carenze organizzative e mancanza di formazione al Pronto Soccorso di Vallo della Lucania: a rischio la sicurezza di pazienti e operatori - facebook.com facebook Nella struttura alberghiera rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e irregolarità amministrative #BellariaIgeaMarina #Attualita x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.