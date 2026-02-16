Grave una donna di 40 anni investita da un' auto

Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto ad Arezzo, a causa di una manovra azzardata del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada in zona centrale, poco prima delle ore 10.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Una donna di 40 anni è stata investita da un'auto rimanendo ferita in modo grave. E' accaduto questa mattina, intorno alle 10, a Montevarchi ( Arezzo), in viale Diaz. immediati i soccorsi attivati dal 118 dell'Asl Toscana sud est. Sul posto anche l'automedica del Valdarno, la Blsd della Misericordi di Terranuova Bracciolini e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Date le condizioni della 40enne è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 1, con il quale la donna è stata trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi, dove è arrivata in codice 3, quello di massima gravità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Milano, questa sera, dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in via Carlo D'Adda, nella zona Nord della città.

