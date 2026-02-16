Donna di 40 anni investita da un' auto
Una donna di 40 anni è stata investita questa mattina alle 10 in viale Diaz a Montevarchi. L’incidente si è verificato quando un'auto l’ha colpita mentre attraversava la strada, probabilmente a causa di un’imprudenza del conducente. La donna è caduta sull’asfalto e ora si trova in ospedale, dove riceve le prime cure.
Questa mattina alle 10 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un pedone. L'investimento è avvenuto in viale Diaz a Montevarchi. Qui è scattata la catena dei soccorsi attivati dal 118 dell'Asl Toscana sud est. Ferita una donna di 40 anni trasportata in codice 3 al pronto soccorso di Careggi con Pegaso 1. Sul posto anche l'automedica del Valdarno, la Blsd della Misericordi di Terranuova Bracciolini e le forze dell'ordine.
Arezzo, donna di 51 anni investita da un’auto
Un incidente si è verificato ad Arezzo, dove una donna di 51 anni è stata investita da un'auto in via Kennedy.
Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda
Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita a Milano, questa sera, dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia in via Carlo D'Adda, nella zona Nord della città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
