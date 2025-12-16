Milano donna di 48 anni investita da auto in retromarcia | è grave a Niguarda

© Ilgiorno.it - Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda Milano – Una donna di 48 anni è stata investita questa sera a Milano in via Carlo D'Adda, nella zona Nord del capoluogo lombardo. Le sue condizioni sono gravi. Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, la donna sarebbe stata investita da una persona che conosceva durante una manovra in retromarcia della vettura dalla quale era scesa pochi istanti prima. I soccorritori hanno trasportato la donna in codice rosso all'ospedale di Niguarda, dove si trova in prognosi riservata. . Ilgiorno.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incendio a Milano, donna si lancia dal quarto piano e muore. La porta era chiusa dall'esterno Milano, donna di 48 anni investita da auto in retromarcia: è grave a Niguarda - Al volante un conoscente della donna che era appena scesa della stessa auto che l’ha travolta ... msn.com

