In difficoltà sullo Zucco Angelone | soccorso con l' elicottero

Oggi, sabato 13 dicembre, soccorritori sono intervenuti sullo Zucco Angelone di Barzio per un'operazione di salvataggio. Un escursionista in difficoltà è stato raggiunto e assistito dopo una chiamata di emergenza in codice giallo, che ha richiesto l'intervento di un elicottero in una zona impervia della montagna.

Soccorsi in azione sullo Zucco Angelone per prestare aiuto a uno scalatore in difficoltà. La chiamata è scattata in codice giallo poco prima delle ore 16 di oggi, sabato 13 dicembre, in una zona impervia sulla montagna di Barzio. Al "recupero tecnico" hanno preso parte l'elicottero di Areu.