Grave incidente nel Salento | 17enne in coma dopo lo schianto in vespa

Un incidente grave ha coinvolto un ragazzo di 17 anni a Gemini, nel Salento, causando il suo ricovero in condizioni critiche. La vettura o la vespa su cui viaggiava si è scontrata violentemente sulla strada SP91, tra Torre Mozza e Lido Marini, causando un impatto che ha lasciato il giovane in coma. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma la zona è stata subito chiusa al traffico per le verifiche delle autorità.

Grave incidente stradale sulla SP91, nel tratto che collega Torre Mozza a Lido Marini. Un ragazzo di 17 anni di Gemini è ora ricoverato in condizioni critiche dopo aver perso il controllo della propria vespa. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo della sua due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada. La corsa del mezzo è terminata violentemente contro un cartellone stradale ai margini della carreggiata. Nell'impatto, estremamente violento, il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. I soccorsi I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato il diciassettenne in stato di coma.