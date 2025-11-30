Incidente grave a Fiuggi 54enne investito sulla Prenestina e portato in codice rosso in ospedale

Frosinonetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 29 novembre 2025, lungo la Via Prenestina Sud, all'altezza del civico senza numero (snc) nel territorio comunale di Fiuggi.Un cittadino rumeno di 54 anni, residente nel comune di Acuto (FR), è stato investito mentre attraversava. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

