Incidente spaventoso in autostrada lo schianto in mattinata Tratto chiuso bilancio grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A10, con un'auto ribaltata e quattro persone ferite. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e gestione della situazione. La circolazione è fortemente rallentata, e si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di pianificare percorsi alternativi.

Grave incidente all'alba sull'autostrada A10, con un'auto ribaltata, quattro persone ferite e circolazione fortemente compromessa nel nodo autostradale di Genova. L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, poco prima delle 7, in un momento in cui il traffico dei pendolari iniziava ad aumentare sensibilmente lungo una delle tratte più delicate della rete ligure. Lo scontro è avvenuto nel segmento compreso tra lo svincolo di Genova Aeroporto e l'innesto con l' A7, in prossimità dell'uscita della galleria Coronata, zona già nota per l'elevata intensità di traffico e per la complessità della viabilità.

