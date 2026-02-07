Arezzo celebra Guido Monaco Carnevale a Castiglion Fiorentino teatro e incontri | cosa fare oggi

Oggi ad Arezzo si svolgono diverse iniziative. Alle 15 parte una passeggiata dedicata ai luoghi della Madonna del Conforto. Chi vuole partecipare può prenotarsi via email. La città si anima anche con il Carnevale a Castiglion Fiorentino, il teatro e vari incontri in programma.

Arezzo - Alle 15 avvio della passeggiata "I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo”. Per info e prenotazioni: email [email protected] [email protected], telefono e w.app: 338 5016022 (Francesca).Arezzo - Arezzo celebra Guido Monaco a distanza di mille anni dalla sua.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Questa mattina ad Arezzo si inaugura la nuova produzione di “Le Stanze dell’Opera” al teatro Petrarca.

