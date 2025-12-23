Il cardinale Pizzaballa torna ad Arezzo | ospite durante le celebrazioni della Madonna del Conforto
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio. L’evento, organizzato dalla diocesi locale, rappresenta un momento di fede e tradizione, con la solenne messa prevista per questa data, che nel 2026 coinciderà con una domenica. Un’occasione importante per la comunità di incontrare una figura di rilievo religioso.
Il cardinale con la Verna nel cuore fa tappa ad Arezzo. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà ospite della diocesi aretina per la celebrazione della Madonna del Conforto il 15 febbraio, giorno della solenne messa che nel 2026 cadrà di domenica. Il 60enne di origine bergamasca. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
