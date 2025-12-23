Il cardinale Pizzaballa torna ad Arezzo | ospite durante le celebrazioni della Madonna del Conforto

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, sarà nuovamente a Arezzo per partecipare alle celebrazioni della Madonna del Conforto il 15 febbraio. L’evento, organizzato dalla diocesi locale, rappresenta un momento di fede e tradizione, con la solenne messa prevista per questa data, che nel 2026 coinciderà con una domenica. Un’occasione importante per la comunità di incontrare una figura di rilievo religioso.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme alla Madonna del Conforto - Arezzo, 1 novembre 2025 – Sarà il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, a guidare ad Arezzo il momento di riflessione sulla pace il 14 febbraio 2026 e a celebrare, il ... lanazione.it

Pizzaballa: “Prima di Natale andrò a Gaza”/ “La pace è lontana ed è utopico pensare che Hamas sparirà” - Il cardinale Pizzaballa torna a parlare di Gaza: il piano di Trump è imperfetto e la pace è lontana, ma per ora è l'unica speranza per il Medio Oriente Tra le voci ecclesiastiche che maggiormente si ... ilsussidiario.net

Dopo la visita a #Gaza, il cardinale #Pizzaballa, racconta ai media vaticani come "i problemi" siano "ancora tutti sul tappeto. La popolazione vive in mezzo alle fognature" ma vuole ancora "ricostruire la propria vita" #VaticanNewsIT Leggi qui x.com

Momenti del discorso del Cardinale #Pizzaballa alla parrocchia latina di G4za, insieme a spezzoni della sua visita. https://x.com/i/status/2002726808610127924 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.