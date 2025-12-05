Croce Rossa una serata di tombole e intrattenimento con la performance della scuola Dance Dream

Domenica 7 dicembre la scuola di danza Dance Dream sarà ospite della tradizionale tombola organizzata dal Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana presso la Chiesa di Santa Maria Goretti, in via Aspromonte 3. L’iniziativa, a ingresso libero, prenderà il via alle ore 19.30 e avrà finalità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it