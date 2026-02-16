graduatorie gps 2026 scadenza per la presentazione della domanda spostata almeno a marzo

Il Ministero dell'Istruzione ha deciso di posticipare a marzo la scadenza per presentare le domande delle graduatorie GPS 2026, a causa di ritardi nelle procedure di aggiornamento. Questo cambiamento permette alle scuole di ricevere le richieste con maggiore precisione e di aggiornare le liste in modo più accurato. Intanto, sono stati pubblicati nuovi modelli di tabelle titoli e requisiti aggiornati per l’accesso.

Le graduatorie provinciali di supplenza non sono più attese per febbraio. Lo slittamento della domanda da dicembre al 22 gennaio, sposta la scadenza nel mese di marzo. Come dichiarato dei sindacati è stata risolta una parte problematica dell’iscrizione ai percorsi abilitanti, ma gli stessi non sono stati ancora convocati per prendere visione della nuova piattaforma di gestione delle domande. Nei prossimi giorni, quindi sempre più docenti raggiungeranno i punti di servizio (12 punti). Prorogata scadenza per Gps Il ministero dell’Istruzione e del Merito è attualmente al lavoro sull’ordinanza e sulle nuove tabelle di valutazione dei titoli per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 202628. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Per chi si laurea a giugno in Scienze della formazione primaria e desidera inserirsi nelle graduatorie GPS 2026, è importante conoscere le modalità di compilazione della domanda di aggiornamento o inserimento.

