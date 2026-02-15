Graduatorie GPS 2026 | scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoli
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che la scadenza per presentare le domande per le GPS 202628 non sarà a febbraio, come molti pensavano. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto l’Ordinanza e le nuove tabelle di valutazione, che devono essere pubblicate prima di permettere l’iscrizione. Attualmente, i docenti aspettano di conoscere i criteri aggiornati per compilare correttamente la domanda di primo inserimento, aggiornamento o cambio di provincia. La pubblicazione di questi documenti è attesa a breve e rappresenta un passo fondamentale per completare la procedura.
Graduatorie GPS 202628: siamo in attesa dell'Ordinanza e delle nuove tabelle di valutazione dei titoli, utili per la compilazione della domanda di primo inserimentoaggiornamentoconfermacambio provincia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: incontro tecnico atteso già questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI su servizio e titoli
Graduatorie GPS 2026/28: come si presenta domanda, punteggio titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]
Da oggi si apre la possibilità di presentare domanda per le nuove graduatorie GPS 202628.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026/28: come si presenta domanda, punteggio titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]; Graduatorie GPS 2026/28: guida alle supplenze passo dopo passo; Graduatorie GPS 2026: titoli richiesti e tabelle di valutazione; Gps 2026, quali tempistiche? Dall'ordinanza ai ventuno giorni di tempo per fare domanda, ecco cosa c'è da sapere.
GPS e percorsi abilitanti 2026: guida alle procedure. RISPOSTE AI QUESITIGPS e percorsi abilitanti: dopo la pubblicazione del dm n. 128/2026 le Università pubblicano i bandi, con scadenze molte ristrette ... orizzontescuola.it
Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, completamento semplificato e tabelle titoli rivoluzionateScopri le novità delle Graduatorie GPS 2026 e come le modifiche impatteranno le nomine per il biennio 2026-2028. informazionescuola.it
C'è qualcuno che con unicamillus per i 60 cfu lo hanno fatto immatricolare dopo la scadenza del termine dell'immatricolazione O quella scadenza che sta scritta sotto le graduatorie è veramente selettiva facebook