Graduatorie GPS 2026 | scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoli

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che la scadenza per presentare le domande per le GPS 202628 non sarà a febbraio, come molti pensavano. La decisione è arrivata dopo aver ricevuto l’Ordinanza e le nuove tabelle di valutazione, che devono essere pubblicate prima di permettere l’iscrizione. Attualmente, i docenti aspettano di conoscere i criteri aggiornati per compilare correttamente la domanda di primo inserimento, aggiornamento o cambio di provincia. La pubblicazione di questi documenti è attesa a breve e rappresenta un passo fondamentale per completare la procedura.