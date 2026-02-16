Grace Hopper Elizabeth Feinler Radia Perlman Stacy Horn Adele Goldberg | tutti questi nomi sono rimasti oscurati per lunghissimo tempo scivolati nel silenzio di una storia scritta quasi sempre al maschile

Grace Hopper, Elizabeth Feinler, Radia Perlman, Stacy Horn e Adele Goldberg hanno trascorso decenni nell’ombra, perché il loro contributo alla tecnologia è stato ignorato o sottovalutato. La loro presenza nella storia di Internet si è oscurata, nonostante abbiano realizzato scoperte fondamentali come la progettazione di reti e protocolli. Molti credono ancora che Internet sia nata solo tra studenti in campus o ambienti militari, senza conoscere il ruolo decisivo di queste donne.

L 'immaginario collettivo dipinge spesso la nascita di Internet come un'epopea di giovani universitari in felpa o militari chiusi in laboratori segreti. Tuttavia, dietro l'architettura invisibile che oggi ci permette di inviare una mail, scorrere i social media e mandare un messaggio, ci so no tanti nomi di donne brillanti che non si sono limitate a "dare una mano", non sono state semplici comparse, ma sono state le menti geniali che hanno letteralmente creato le fondamenta della Rete, progettando linguaggi, protocolli, sistemi e visioni senza i quali Internet non sarebbe quella che conosciamo. Grace Hopper, Elizabeth Feinler, Radia Perlman, Stacy Horn, Adele Goldberg: tutti questi nomi sono rimasti oscurati per lunghissimo tempo, scivolati nel silenzio di una storia scritta quasi sempre al maschile Nel mondo dell'informatica ci sono nomi che non restano chiusi nei libri. Continuano a vivere nel modo in cui usiamo la tecnologia ogni giorno. Grace Hopper è uno di quei nomi: una donna che ha intuito il futuro quando ancora sembrava fantascienza. Nata a