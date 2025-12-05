Questi sono tutti uomini veri Più che una squadra una famiglia

"Ho girato tante piazze nella mia carriera, ma qui ho notato subito una cosa: i reggiani sono molto legati alla loro squadra. Fanno sentire il loro apporto in modo davvero importante". Con queste parole il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio ha introdotto il rinnovo di Bonetti e ha poi spaziato sul momento della squadra: "È un motivo d'orgoglio per noi, per la società e anche per i tifosi, perché è un ragazzo che ha fatto tutto il settore giovanile. Per me è un giocatore che può fare una carriera importante: rispecchia qualità che oggi nel calcio moderno è difficile trovare". Cosa l'ha colpita maggiormente? "Ci confrontiamo spesso e ci tengo particolarmente perché ha vissuto una carriera simile alla mia: è partito dai dilettanti, un campionato che ti forma davvero.

