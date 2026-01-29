Adele una storia necessaria

Da oggi in libreria, “Adele” di Silvia Martinello porta i lettori nel cuore di una vicenda che affronta il tema delicato del revenge porn. Il libro racconta la storia di Adele, una donna che si trova a lottare contro una realtà dura e spesso invisibile. La narrazione si concentra sul suo percorso, tra dolore e la volontà di ricostruirsi una vita, offrendo uno sguardo sincero e senza filtri su una piaga sociale sempre più presente.

Esce Adele, il racconto scritto da Silvia Martinello e pubblicato da Essenza di Parole Edizioni, una storia intensa e delicata che affronta il tema del revenge porn, una delle piaghe sociali più drammatiche e attuali del nostro tempo. Adele dà voce a una ragazza di diciassette anni, vittima di.

