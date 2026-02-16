GPS 2026 ordinanza a breve | sindacati convocati per la piattaforma Le ultime notizie QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 17 febbraio alle 14 | 30
Il Ministero ha deciso di pubblicare a breve l’ordinanza che riguarda le GPS 2026, dopo aver ascoltato le richieste dei sindacati durante il question time con Semeraro. La convocazione dei rappresentanti sindacali avviene proprio per discutere la piattaforma e le modalità di aggiornamento delle graduatorie. La data prevista per il via libera è il 17 febbraio, alle 14:30, quando si svolgerà anche una diretta streaming. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine dei negoziati, con i docenti pronti a conoscere i dettagli sulle nuove procedure.
Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell'ordinanza per l'aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028.
GPS 2026, algoritmo e preferenze: quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 3 febbraio alle 15:00
Martedì 3 febbraio alle 3 del pomeriggio, un question time con Semeraro svela le novità per il GPS 2026.
GPS 2026, cresce l’attesa per l’ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 9 febbraio alle 14:30
