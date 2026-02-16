GPS 2026 ordinanza a breve | sindacati convocati per la piattaforma Le ultime notizie QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 17 febbraio alle 14 | 30

Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell'ordinanza per l'aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Martedì 3 febbraio alle 3 del pomeriggio, un question time con Semeraro svela le novità per il GPS 2026.

La tensione tra gli insegnanti cresce mentre si avvicina l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel corso del Question Time condotto da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fornito un quadro completo e aggiornato sulla situazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in attesa della prossima ordinanza ministeriale. x.com

