GPS 2026 algoritmo e preferenze | quali sono le novità in arrivo? QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 3 febbraio alle 15 | 00

Martedì 3 febbraio alle 3 del pomeriggio, un question time con Semeraro svela le novità per il GPS 2026. Mentre si avvicina l’apertura delle graduatorie provinciali, migliaia di insegnanti aspettano con ansia di sapere quando potranno candidarsi per le supplenze. L’algoritmo e le preferenze sono al centro dell’attenzione, con le prime indicazioni che emergono sui cambiamenti in arrivo.

Migliaia di docenti attendono l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane. Algoritmo, preferenze, requisiti d’accesso, titoli, riserve e non solo: cosa sarà previsto? Facciamo il punto della situazione in una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). Appuntamento fissato per martedì 3 febbraio alle 15:00. In collegamento Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica. Conduce Andrea Giallanza. Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su GPS 2026

Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che stabiliscono i percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025-2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su GPS 2026

Argomenti discussi: Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026/2028: Riserva e Precedenza. Guida a Legge 68/99 e Legge 104/92; Aggiornamento GPS 2026: le novità spiegate da Anief; Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? Ecco l’ipotesi dell’esperto.

Algoritmo nomine GPS 206-2028, scegliere le preferenze territoriali più comode non sarà più considerato come rinuncia e non si verrà cancellati per le convocazioni successiveUna delle notizie più importanti per le prossime graduatorie GPS è quella che si riferisce alla modifica dell’algoritmo per le convocazioni di nomina sulla base delle scelte fatte nella famosa istanza ... tecnicadellascuola.it

Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITIQual è il quadro attuale dell’aggiornamento delle GPS 2026 in termini di requisiti di accesso, titoli, riserve e novità procedurali? A spiegarlo ai nostri lettori Chiara Cozzetto della segreteria nazi ... orizzontescuola.it

E, come tradizione, ecco un estratto della recensione a cura Manuel Lantignotti di ORA FELICE, l'ultimo spettacolo andato in scena. Le foto sono sono dell'immancabile Domenico Semeraro. "Sabato 10 gennaio è andato in scena a Cassano Valcuvia lo facebook