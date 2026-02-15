Golf | Akshay Bhatia a caccia della vittoria a Pebble Beach Morikawa vola tra gli inseguitori

Akshay Bhatia cerca di conquistare la vittoria a Pebble Beach dopo aver completato il terzo giro del torneo, che si è appena concluso. Durante la giornata, il giovane golfista ha segnato diversi birdie, avvicinandosi alla vetta della classifica. Nel frattempo, Collin Morikawa ha messo a segno un ottimo punteggio e si avvicina agli inseguitori, mantenendo alte le speranze di vittoria.

Si è appena concluso il terzo giro all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, uno dei tornei più importanti del PGA Tour, tant’è che ha lo status di Signature Event. A guidare, sui Pebble Beach Golf Links nei quali la grande sfida è anche un vento che fa danni nei piani di molti, a rimanere in testa è Akshay Bhatia, che si mantiene su un -19 capace di portarlo a sperare nel ritorno a vincere sul circuito a stelle e strisce a quasi due anni dall’ultima volta. Più del -4 odierno di Bhatia, però, è un magnifico -10 di Collin Morikawa a caratterizzare la giornata. L’ex vincitore Major vola, recupera 25 posizioni e aggancia a -17 Jake Knapp e l’austriaco Sepp Straka, entrambi capaci di tenere un buon ritmo dopo i giorni scorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

