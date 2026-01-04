Dopo la sconfitta del Pontedera, Simone Banchieri si presenta in sala stampa per un commento ufficiale. L’atmosfera è carica di tensione, mentre il tecnico si confronta con i giornalisti, esprimendo la propria opinione sulla prestazione e sui risultati della squadra. In questa intervista, Banchieri affronta con sobrietà e chiarezza le questioni relative alla partita e al futuro del club.

Simone Banchieri arriva in sala stampa dopo un’ora dalla fine della partita. Si respira un’aria tesissima nella sede granata (era in corso una riunione tecnica) e l’allenatore del Pontedera è il solo inviato a commentare la pesante sconfitta. "Con tutto il rispetto per la Torres – comincia - che ha vinto, dico che i gol ce li siamo fatti da soli, e questo mi fa arrabbiare. Anche per l’atteggiamento che abbiamo tenuto, perché noi non siamo questi. Ci sono una società e dei tifosi da rispettare e non è questo ciò che vogliamo vedere. Sono arrabbiati anche i ragazzi, che non son riusciti a far vedere il loro livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste. La rabbia di Banchieri: "Noi non siamo questi»

