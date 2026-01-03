L’indagine sullo stipendio di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, solleva dubbi sulla corretta comunicazione della sua remunerazione. Secondo il Financial Times, il compenso reale potrebbe essere superiore del 50% rispetto a quanto dichiarato, evidenziando possibili discrepanze rispetto alle cifre ufficiali. Questa situazione mette in discussione trasparenza e chiarezza circa i salari di figure di alto livello nel settore finanziario.

Sullo stipendio di Christine Lagarde i conti non tornano. Secondo l’analisi condotta dal Financial Times il compenso della presidente della Banca centrale europea non corrisponde a quello dichiarato ma sarebbe superiore del 50%. Nel 2024 un guadagno di 726mila euro. Nel 2024 Lagarde avrebbe guadagnato circa 726mila euro, in base a quanto emerge dai calcoli del quotidiano britannico, e dunque circa il 56% in più rispetto ai 466mila euro comunicati proprio dalla Bce nel suo rapporto annuale. Una cifra addirittura quattro volte superiore rispetto ai 203mila dollari ( corrispondenti a 172.720 euro) ricevuti dal presidente della Federal Reserve System americana, Jerome Powell, così come stabilito dalla legislazione statunitense. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli stipendi d’oro di Lagarde: prende quattro volte più di Powell ma non lo dice…

Leggi anche: Lagarde esagerata. Si alza lo stipendio e ora guadagna quattro volte più del presidente Fed

Leggi anche: La star racconta a "Vanity Fair" di aver usato più volte l’intelligenza artificiale per gli esami di legge: «Mi ha fatto bocciare, ma a volte è la mia psicologa»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/financial-times-lo-stipendio-lagarde-e-quattro-volte-quello-powell-726000-euro-annui-AII0Lif #Lagarde #Bce #stipendio - facebook.com facebook

Lagarde sotto accusa: guadagna troppo. Il suo stipendio Bce nel 2024 arriva a 726mila euro, quasi quattro volte Powell x.com