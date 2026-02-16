Gli Epstein files coinvolgono anche l’ ex ministro francese Jack Lang e la figlia | perquisizioni in corso

Le autorità francesi hanno avviato perquisizioni in vari luoghi a causa degli Epstein files, coinvolgendo l’ex ministro Jack Lang e la figlia Caroline. Le indagini si concentrano su sospetti di riciclaggio e frode fiscale aggravata, e le operazioni sono in corso da diverse ore in diverse città del Paese.

Sono in corso le perquisizioni "in diversi luoghi", in relazione all'indagine aperta in Francia per riciclaggio di frode fiscale aggravata, di cui sono accusati l'ex ministro della Cultura Jack Lang e la figlia Caroline. Tutto si basa sui rapporti intrattenuti con Jeffrey Epstein. Nello specifico, al momento è in corso un'operazione all'instituto du Monte arabe, di cui Lang era presidente sin dal 2013, prima di essere costretto a dimettersi per quanto emerso dai file pubblicati dal dipartimento della Giustizia americano. L'inchiesta della procura per i reati finanziari è stata aperta lo scorso 6 febbraio dopo le rivelazioni su una società offshore, basata alle Virgin Islands e fondata da Carlone Lang con Epstein nel 2016. Gli Epstein files colpiscono anche l'ex ministro della Cultura francese Jack Lang La vicenda degli Epstein files si fa strada anche in Francia. Epstein files, Francia: si dimette la figlia dell'ex ministro Jack Lang La figlia dell'ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell'Unione Indipendente di Produzione Francese.